Парламент Португалии поддержал запрет бурок в общественных местах

Португальский парламент в пятницу проголосовал за инициативу ультраправой партии Chega о запрете ношения бурки в общественных местах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTP.

В законопроекте Chega говорится, что его целью является запрет использования "одежды, предназначенной для сокрытия или препятствования показу лица".

Там приводятся примеры Дании, Франции и Бельгии, которые уже запретили использование исламского хиджаба в общественных местах.

"Запрет... не применяется, если такой вид является обоснованным по соображениям здоровья или по профессиональным, художественным, развлекательным или рекламным причинам", – поясняется в документе.

Исключения будут делать также для самолетов, дипломатических и консульских учреждений и религиозных мест.

Штрафы для нарушителей составят от 200 до 2000 евро, если нарушение непреднамеренное, и от 400 до 4000 евро – если преднамеренное.

Франция в 2011 году первой в Европе ввела полный запрет на ношение бурок в общественных местах. С тех пор аналогичные меры приняли более 20 государств по всему миру, в частности Австрия и Швейцария.

Европейский суд по правам человека последовательно поддерживает эти запреты. Среди прочего, в 2017 году он поддержал решение Бельгии запретить одежду, полностью покрывающую лицо.