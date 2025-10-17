Глава МЗС Німеччини: Україна має брати участь у зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль переконаний, що українська сторона повинна брати участь у зустрічі президента Дональда Трампа з господарем Кремля Владіміром Путіним у Будапешті.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького міністра наводить DW.

Вадефуль зазначив, що дуже серйозно ставиться до перспективи переговорів між Трампом і Путіним у Будапешті.

Однак він чітко дав зрозуміти, що Україна має брати участь в ухваленні будь-яких рішень або угод щодо війни.

"Не може бути жодних рішень щодо України без України", – заявив очільник німецького МЗС.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Трамп після розмови заявив, що Путіну "не сподобалася" ідея про надання Україні Tomahawk, та висловив думку, що зараз "не ідеальний час" для вторинних санкцій, що зменшать доходи РФ від продажу енергоресурсів.