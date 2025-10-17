Глава МИД Германии: Украина должна участвовать во встрече Трампа с Путиным в Будапеште

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль убежден, что украинская сторона должна участвовать во встрече президента Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным в Будапеште.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого министра приводит DW.

Вадефуль отметил, что очень серьезно относится к перспективе переговоров между Трампом и Путиным в Будапеште.

Однако он четко дал понять, что Украина должна участвовать в принятии любых решений или соглашений по войне.

"Не может быть никаких решений по Украине без Украины", – заявил глава немецкого МИД.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Трамп после разговора заявил, что Путину "не понравилась" идея о предоставлении Украине Tomahawk, и высказал мнение, что сейчас "не идеальное время" для вторичных санкций, которые уменьшат доходы РФ от продажи энергоресурсов.