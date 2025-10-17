Трамп розповів, чому вирішив зустрітись з Путіним саме у Будапешті

Президент США Дональд Трамп пояснив вибір місця зустрічі з Владіміром Путіним тим, що йому подобається премʼєр-міністр Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі під час зустрічі з Володимиром Зеленським.

За словами Трампа, він вирішив запропонувати зустріч у столиці Угорщини, "тому що це (Віктор Орбан. – Ред.) лідер, який нам подобається".

"Нам подобається Віктор Орбан. Йому (Путіну. – Ред.) він подобається, мені він подобається. (Угорщина. – Ред.) Це безпечна країна… Він був і є гарним лідером у тому, як керує своєю країною. Він вирішив багато проблем, які є в інших країн", – сказав він.

Американський президент висловив упевненість, що Орбан "влаштує чудовий прийом".

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

За даними ЗМІ, європейські лідери намагаються вибороти собі місце за столом переговорів після того, як останній контакт президента США Дональда Трампа з кремлівським правителем Владіміром Путіним поставив під загрозу їхні зусилля щодо посилення тиску на Росію.