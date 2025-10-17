Трамп рассказал, почему решил встретиться с Путиным именно в Будапеште

Президент США Дональд Трамп объяснил выбор места встречи с Владимиром Путиным тем, что ему нравится премьер-министр Венгрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме во время встречи с Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, он решил предложить встречу в столице Венгрии, "потому что это (Виктор Орбан. – Ред.) лидер, который нам нравится".

"Нам нравится Виктор Орбан. Ему (Путину. – Ред.) он нравится, мне он нравится. (Венгрия. – Ред.) Это безопасная страна... Он был и остается хорошим лидером в том, как управляет своей страной. Он решил многие проблемы, которые есть у других стран", – сказал он.

Американский президент выразил уверенность, что Орбан "устроит великолепный прием".

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

По данным СМИ, европейские лидеры пытаются завоевать себе место за столом переговоров после того, как последний контакт президента США Дональда Трампа с кремлевским правителем Владимиром Путиным поставил под угрозу их усилия по усилению давления на Россию.