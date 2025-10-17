Нідерланди обговорюють з Китаєм ситуацію довкола виробника чипів Nexperia

Уряд Нідерландів у пʼятницю сказав, що веде переговори з Китаєм щодо заходів експортного контролю, запроваджених проти китайського виробника мікросхем Nexperia на тлі торговельної суперечки між США та КНР.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У Міністерстві економіки Нідерландів повідомили, що ситуація довкола підприємств Nexperia в Китаї, до яких були застосовані заходи експортного контролю, "природно, привертає нашу повну увагу".

"Ми ведемо переговори про вирішення цього питання з китайською владою, а також з іншими відповідними європейськими урядами та підприємствами", – додали там.

30 вересня уряд Нідерландів втрутився, щоб взяти під контроль компанію Nexperia, яка виробляє мікросхеми для автовиробників та побутової електроніки, посилаючись на побоювання щодо можливого передавання технологій китайській материнській компанії Nexperia – Wingtech.

4 жовтня Міністерство торгівлі Китаю опублікувало повідомлення про експортний контроль, яке забороняє китайській компанії Nexperia China та її субпідрядникам експортувати певні готові компоненти та вузли, виготовлені в Китаї.

Великі автовиробники заявили, що перебої з постачанням мікросхем, спричинені суперечкою між Китаєм і урядом Нідерландів, можуть швидко вплинути на виробництво, оскільки мікросхеми Nexperia необхідні для виробництва деталей і автомобілів.

Nexperia є одним з найбільших світових виробників базових мікросхем, які не є технічно складними, але потрібні у великих обсягах.

Раніше у Нідерландах виявили контакти з розвідкою РФ затриманого працівника компанії-виробника чипів.