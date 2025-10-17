Нидерланды обсуждают с Китаем ситуацию вокруг производителя чипов Nexperia

Правительство Нидерландов в пятницу заявило, что ведет переговоры с Китаем по поводу мер экспортного контроля, введенных против китайского производителя микросхем Nexperia на фоне торгового спора между США и КНР.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Министерстве экономики Нидерландов сообщили, что ситуация вокруг предприятий Nexperia в Китае, к которым были применены меры экспортного контроля, "естественно, привлекает наше полное внимание".

"Мы ведем переговоры о решении этого вопроса с китайскими властями, а также с другими соответствующими европейскими правительствами и предприятиями", – добавили там.

30 сентября правительство Нидерландов вмешалось, чтобы взять под контроль компанию Nexperia, которая производит микросхемы для автопроизводителей и бытовой электроники, ссылаясь на опасения по поводу возможной передачи технологий китайской материнской компании Nexperia – Wingtech.

4 октября Министерство торговли Китая опубликовало сообщение об экспортном контроле, которое запрещает китайской компании Nexperia China и ее субподрядчикам экспортировать определенные готовые компоненты и узлы, изготовленные в Китае.

Крупные автопроизводители заявили, что перебои с поставками микросхем, вызванные спором между Китаем и правительством Нидерландов, могут быстро повлиять на производство, поскольку микросхемы Nexperia необходимы для производства деталей и автомобилей.

Nexperia является одним из крупнейших мировых производителей базовых микросхем, которые не являются технически сложными, но требуются в больших объемах.

Ранее в Нидерландах обнаружили контакты с разведкой РФ задержанного работника компании-производителя чипов.