Зеленський каже, що питання з Tomahawk не закрите остаточно

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що не отримав "зеленого світла" від Трампа щодо ракет Tomahawk, але каже, що це питання не закрите остаточно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з пресою після зустрічі.

Зеленський підтвердив, що вони із Трампом "говорили про далекобійні системи", але зазначив, що не хотів би робити заяв.

"Ми вирішили, що не будемо говорити про це наразі. Сполучені Штати не хотіли б ескалації, тому можливі питання на цю тему будуть залишені без відповіді", – сказав Зеленський.

Пізніше протягом брифінгу він ще раз повернувся до питання і підтвердив, що Tomahawk обговорювали і Україна поки отримала відмову.

"Президент Трамп зазначив, що ми маємо розуміти, що нам теж вони потрібні. Це є позиція американської сторони на даний момент, але ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим", – сказав президент України.

Також він висловив думку, що у Москві занепокоєні перспективою появи у України таких спроможностей у поєднанні з тим, що вже має Україна, і працюють над тим, щоб цього не сталося.

"Вони розуміють, що ми можемо з цим робити. Саме тому вони вживають різних кроків і надсилають позитивні меседжі -- звичайно, не українській стороні. І вони роблять це через побоювання", – зауважив Зеленський.

На запитання, чи зберігає він оптимізм щодо шансів України отримати Tomahawk, президент відповів, що "є реалістом" у цьому питанні.

Як відомо, 17 жовтня Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Дональда Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося,що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

Співрозмовник у делегації розповів, що президент України прибув на зустріч із мапами, щоб показати вразливі точки російського ОПК та економіки.

Зеленський сказав, що запропонує Дональду Трампу угоду про отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи.

Після зустрічі ЗМІ дізналися, що Трамп все ж не погодився надати ракети і розмова була досить напруженою.