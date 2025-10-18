Зеленский говорит, что вопрос с Tomahawk не закрыт окончательно

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не получил "зеленый свет" от Трампа по поводу ракет Tomahawk, но говорит, что этот вопрос не закрыт окончательно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении с прессой после встречи.

Зеленский подтвердил, что они с Трампом "говорили о дальнобойных системах", но отметил, что не хотел бы делать заявлений.

"Мы решили, что не будем говорить об этом пока. Соединенные Штаты не хотели бы эскалации, поэтому возможные вопросы на эту тему будут оставлены без ответа", – сказал Зеленский.

Позже в ходе брифинга он еще раз вернулся к вопросу и подтвердил, что Tomahawk обсуждали и Украина пока получила отказ.

"Президент Трамп отметил, что мы должны понимать, что они им тоже нужны. Это позиция американской стороны на данный момент, но никто не снимал эту тему для переговоров. Мы должны поработать над этим", – сказал президент Украины.

Также он высказал мнение, что в Москве обеспокоены перспективой появления у Украины таких возможностей в сочетании с тем, что уже имеет Украина, и работают над тем, чтобы этого не произошло.

"Они понимают, что мы можем с этим делать. Именно поэтому они предпринимают различные шаги и посылают позитивные месседжи – конечно, не украинской стороне. И они делают это из-за опасений", – отметил Зеленский.

На вопрос, сохраняет ли он оптимизм относительно шансов Украины получить Tomahawk, президент ответил, что "является реалистом" в этом вопросе.

Как известно, 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Дональда Трампа. Это произошло после двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Собеседник в делегации рассказал, что президент Украины прибыл на встречу с картами, чтобы показать уязвимые точки российского ОПК и экономики.

Зеленский сказал, что предложит Дональду Трампу соглашение о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.

После встречи СМИ узнали, что Трамп все же не согласился предоставить ракеты и разговор был довольно напряженным.