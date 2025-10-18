У Фінляндії десятки авто постраждали у "ланцюгових" ДТП через туман і ожеледь

Вранці у суботу десятки фінських водіїв на півдні країни постраждали у "ланцюгових" аваріях через густий туман та ожеледицю.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

В районі міста Лахті вранці 18 жовтня був дуже густий туман та нульова температура, внаслідок чого виникла малопомітна ожеледь на трасі. У цих умовах слизької дороги та поганої видимості сталася серія "ланцюгових" ДТП за участі десятків авто.

Photo: Pentti Väisänen

Лише в одній місцевості на Нелостіе постраждали 40 автомобілів, незначні травми отримали 10 людей. Постраждали у тому числі автомобілі поліції.

В аварію потрапила і журналістка Yle Туйя Ніемінен. За її словами, туман впав дуже зненацька і дорога одразу перетворилась на ковзанку. З їхнього авто поліцію, що зупинила рух, побачили в останній момент, а спроба гальмування закінчилась тим, що машину занесло і вони зачепили інший транспортний засіб.

На іншій дорозі у напрямку на Тампере перекинулася вантажівка з цистерною, там виникла ланцюгова аварія з десятка машин. Дорогу довелось закрити в обох напрямках.

Vihtori Koskinen / Yle

У зв’язку з аваріями рух на дорозі був ускладнений упродовж кількох годин, але до обіду вільний проїзд відновили.

Взимку 2023 році у Польщі на ділянці 600 метрів так зіткнулися понад 40 автомобілів, а у 2022 році схожа аварія сталася у Чехії.