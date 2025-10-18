В Финляндии десятки автомобилей пострадали в "цепных" ДТП из-за тумана и гололеда

Утром в субботу десятки финских водителей на юге страны пострадали в „цепных" авариях из-за густого тумана и гололеда.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

В районе города Лахти утром 18 октября был очень густой туман и нулевая температура, в результате чего на трассе образовалась малозаметная гололедица. В этих условиях скользкой дороги и плохой видимости произошла серия "цепных" ДТП с участием десятков автомобилей.

Photo: Pentti Väisänen

Только в одной местности, на Нелостиэ, пострадали 40 автомобилей, незначительные травмы получили 10 человек. Пострадали в том числе автомобили полиции.

В аварию попала и журналистка Yle Туйя Ниеминен. По ее словам, туман опустился очень неожиданно и дорога сразу превратилась в "каток". Из их автомобиля полицию, остановившую движение, увидели в последний момент, а попытка торможения закончилась тем, что машину занесло и они задели другой автомобиль.

На другой дороге в направлении на Тампере перевернулся грузовик с цистерной, там произошла цепная авария с десятком машин. Дорогу пришлось закрыть в обоих направлениях.

Vihtori Koskinen / Yle

В связи с авариями движение на дороге было затруднено в течение нескольких часов, к обеду свободный проезд восстановили.

Зимой 2023 года в Польше на участке 600 метров так столкнулись более 40 автомобилей, а в 2022 году похожая авария произошла в Чехии.