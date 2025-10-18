ЗМІ: Стармер запропонував розробити мирний план для України за зразком Гази

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер запропонував співпрацювати з США для розробки мирного плану для України за зразком 20-пунктного плану, який адміністрація президента Дональда Трампа запропонувала для Гази.

Про це йдеться у публікації Axios, повідомляє "Європейська правда".

У публікації йдеться, що президент України Володимир Зеленський відразу після зустрічі з Трампом провів телефонну конференцію з європейськими лідерами.

Деякі з них були здивовані очевидною зміною думки Трампа, повідомило джерело, яке брало участь у розмові.

Незабаром після цього лідери почали випускати скоординовані заяви на підтримку України – це було явною ознакою того, що зустріч із Трампом не була успішною, зазначає портал.

Під час розмови Зеленського з європейськими лідерами Стармер запропонував спільно зі США працювати над мирним планом для України за зразком 20-пунктного плану Трампа для Гази.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував терміново провести наступну розмову між європейськими радниками з національної безпеки протягом вихідних.

Публічно Трамп написав після зустрічі, що Україні й РФ "треба домовлятися". Це позначило повернення до його давнішої риторики після того, як Трамп останнім часом говорив про розчарування тим, як Путін ігнорує його миротворчі зусилля та допустив, що Україна може повернути свої території.

Як відомо, 17 жовтня Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Дональда Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання.

Співрозмовник у делегації розповів, що президент України прибув на зустріч із мапами, щоб показати вразливі точки російського ОПК та економіки.

Зеленський сказав, що запропонує Дональду Трампу угоду про отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи.