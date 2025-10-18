СМИ: Стармер предложил разработать мирный план для Украины по образцу Газы

Британский премьер-министр Кир Стармер предложил сотрудничать с США для разработки мирного плана для Украины по образцу 20-пунктного плана, который администрация президента Дональда Трампа предложила для Газы.

Об этом говорится в публикации Axios, сообщает "Европейская правда".

В публикации говорится, что президент Украины Владимир Зеленский сразу после встречи с Трампом провел телефонную конференцию с европейскими лидерами.

Некоторые из них были удивлены очевидным изменением мнения Трампа, сообщил источник, участвовавший в разговоре.

Вскоре после этого лидеры начали выпускать скоординированные заявления в поддержку Украины – это было явным признаком того, что встреча с Трампом не была успешной, отмечает портал.

Во время разговора Зеленского с европейскими лидерами Стармер предложил совместно с США работать над мирным планом для Украины по образцу 20-пунктного плана Трампа для Газы.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил срочно провести следующий разговор между европейскими советниками по национальной безопасности в течение выходных.

Публично Трамп написал после встречи, что Украине и РФ "надо договариваться". Это обозначило возвращение к его давней риторике после того, как Трамп в последнее время говорил о разочаровании тем, как Путин игнорирует его миротворческие усилия и допустил, что Украина может вернуть свои территории.

Как известно, 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Дональда Трампа. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Собеседник в делегации рассказал, что президент Украины прибыл на встречу с картами, чтобы показать уязвимые точки российского ОПК и экономики.

Зеленский сказал, что предложит Дональду Трампу соглашение о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.