Президент Фінляндії розповів, як змусити РФ до переговорів "силою батога"

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що його американський колега Дональд Трамп – "єдиний, хто може змусити" російського лідера Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стубб сказав в інтерв’ю BBC Radio 4.

Стубб розповів, як Трамп одного разу запитав його під час гри в гольф, чи може він довіряти Путіну, і фінський президент відповів "ні".

"Нам потрібна не стільки сила пряника, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів, скільки сила батога, яка змусить їх це зробити. Тому потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів про мир, і саме це намагається зробити президент Трамп", – зазначив він.

За словами фінського лідера, Трамп "давав Путіну пряник, і цей пряник був на Алясці, і, звичайно, якщо подивитися на його недавні висловлювання, то зараз більше батога".

Стубб висловив оптимізм щодо здібностей Трампа, сказавши, що, на його думку, за останні вісім місяців другого терміну Трампа мирні переговори просунулися далі, ніж за попередні три роки.

Стубб заявив, що економіка Росії зазнає труднощів: резерви країни вичерпані, зростання "практично дорівнює нулю", а інфляція зросла до 10–20 %.

Він переконаний, що економічні погрози слід використовувати для того, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, а найголовніше – надати Україні "репараційну позику" із заморожених російських активів.

Він також хотів би, щоб експорт російської нафти і газу до Європи, який скоротився на 80%, був припинений взагалі.

Стубб також наголосив, що "всі стратегічні ігри Путіна зазнали повного провалу". Росія не досягла успіху в спробах захопити Україну, розділити Європу і розколоти НАТО, який, навпаки, поповнився двома новими членами – Фінляндією і Швецією.

Нагадаємо, після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що бачить шанс досягти домовленості про припинення російсько-української війни найближчим часом.

Також Трамп знову заговорив про віру у те, що правитель Росії зацікавлений у завершенні війни, та що Україні й РФ "треба домовлятися".