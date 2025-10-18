Президент Финляндии рассказал, как заставить РФ к переговорам "силой кнута"

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его американский коллега Дональд Трамп – "единственный, кто может заставить" российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров по войне в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стубб сказал в интервью BBC Radio 4.

Стубб рассказал, как Трамп однажды спросил его во время игры в гольф, может ли он доверять Путину, и финский президент ответил "нет".

"Нам нужна не столько сила пряника, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров, сколько сила кнута, которая заставит их это сделать. Поэтому нужно заставить Россию сесть за стол переговоров о мире, и именно это пытается сделать президент Трамп", – отметил он.

По словам финского лидера, Трамп "давал Путину пряник, и этот пряник был на Аляске, и, конечно, если посмотреть на его недавние высказывания, то сейчас больше кнута".

Стубб выразил оптимизм относительно способностей Трампа, сказав, что, по его мнению, за последние восемь месяцев второго срока Трампа мирные переговоры продвинулись дальше, чем за предыдущие три года.

Стубб заявил, что экономика России испытывает трудности: резервы страны исчерпаны, рост "практически равен нулю", а инфляция выросла до 10-20 %.

Он убежден, что экономические угрозы следует использовать для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, а самое главное – предоставить Украине "репарационный заем" из замороженных российских активов.

Он также хотел бы, чтобы экспорт российской нефти и газа в Европу, который сократился на 80%, был прекращен вообще.

Стубб также отметил, что "все стратегические игры Путина потерпели полный провал". Россия не преуспела в попытках захватить Украину, разделить Европу и расколоть НАТО, который, наоборот, пополнился двумя новыми членами – Финляндией и Швецией.

Напомним, после встречи с Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, что видит шанс достичь договоренности о прекращении российско-украинской войны в ближайшее время.

Также Трамп снова заговорил о вере в то, что правитель России заинтересован в завершении войны, и что Украине и РФ "надо договариваться".