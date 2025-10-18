Мерц звинувачує попередників у зростанні рейтингів ультраправої "АдН"

Німецький канцлер Фрідріх Мерц вважає, що попередні уряди на чолі з Ангелою Меркель і Олафом Шольцом відповідальні за те, що в країні значно зросла популярність ультраправої Альтернативи для Німеччини".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мерц сказав в інтерв’ю FAZ.

Зокрема, він переконаний, що популярність "АдН" зміцнили помилки уряду Меркель, особливо в міграційній політиці.

Крім того, за словами Мерца, "світлофорна коаліція" не змогла відійти від цього курсу.

Він визнав, що в результаті ХДС залишила занадто багато простору для політичного зсуву вправо.

Водночас він обіцяє "ще чіткіше" підкреслити відмінності між ХДС та "АдН".

"АдН" не тільки ставить під сумнів політику Ангели Меркель. "АдН" ставить під сумнів Федеративну Республіку Німеччину, яку сформував Аденауер і яку допомогла сформувати ХДС. "Простягнута рука", про яку "АдН" постійно згадує, насправді хоче нас знищити, як вони самі кажуть. І саме тому "АдН" є нашим головним опонентом у майбутніх виборчих кампаніях", – підкреслив Мерц.

Нагадаємо, останні опитування показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців.

Натомість консервативний блок ХДС/ХСС, який входить до федеральної коаліції, показав один із найгірших результатів за останні роки.