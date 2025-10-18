Мерц обвиняет предшественников в росте рейтингов ультраправой "АдГ"

Немецкий канцлер Фридрих Мерц считает, что предыдущие правительства во главе с Ангелой Меркель и Олафом Шольцом ответственны за то, что в стране значительно возросла популярность ультраправой "Альтернативы для Германии".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мерц сказал в интервью FAZ.

В частности, он убежден, что популярность "АдГ" укрепили ошибки правительства Меркель, особенно в миграционной политике.

Кроме того, по словам Мерца, "светофорная коалиция" не смогла отойти от этого курса.

Он признал, что в результате ХДС оставила слишком много пространства для политического сдвига вправо.

В то же время он обещает "еще четче" подчеркнуть различия между ХДС и "АдГ".

"АдГ" не только ставит под сомнение политику Ангелы Меркель. "АдГ" ставит под сомнение Федеративную Республику Германию, которую сформировал Аденауэр и которую помогла сформировать ХДС. "Протянутая рука", о которой "АдГ" постоянно упоминает, на самом деле хочет нас уничтожить, как они сами говорят. И именно поэтому "АдГ" является нашим главным оппонентом в предстоящих избирательных кампаниях", – подчеркнул Мерц.

Напомним, последние опросы показывают, что ультраправая "Альтернатива для Германии" возглавляет рейтинг симпатий немецких избирателей.

Зато консервативный блок ХДС/ХСС, который входит в федеральную коалицию, показал один из худших результатов за последние годы.