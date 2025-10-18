Молдова та Румунія проведуть спільні військові навчання

У Молдові з 20 до 31 жовтня відбудуться спільні військові навчання молдавських і румунських військових – Joint Combined Exchange Training-2025 (JCET).

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на заяву Міністерства оборони Молдови, пише "Європейська правда".

Навчання входять до Плану підготовки Національної армії на 2025 рік, а співпраця між військовими двох країн у цьому форматі триває з 2009 року.

За даними відомства, військові проводитимуть тренування в навчальних центрах Національної армії.

"Згідно зі сценарієм, військові виконають стрільби з різних видів стрілецької зброї, проведуть заняття на витривалість і розвиток командних навичок, а також тренування з військово-медичної підготовки. Крім того, офіцери, сержанти і солдати здійснять стрибки з парашутом – з фалом і у вільному падінні – з використанням систем MC-6/T11R, Safire і Sigma", – повідомили в Міноборони.

Міноборони попередило, що військова техніка переміщатиметься дорогами країни – з військових частин до навчальних центрів. Представники відомства уточнили, що навчання відбуваються в межах річного плану підготовки Національної армії на 2025 рік.

