Молдова и Румыния проведут совместные военные учения

В Молдове с 20 по 31 октября состоятся совместные военные учения молдавских и румынских военных – Joint Combined Exchange Training-2025 (JCET).

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на заявление Министерства обороны Молдовы, пишет "Европейская правда".

Учения входят в План подготовки Национальной армии на 2025 год, а сотрудничество между военными двух стран в этом формате продолжается с 2009 года.

По данным ведомства, военные будут проводить тренировки в учебных центрах Национальной армии.

"Согласно сценарию, военные выполнят стрельбы из различных видов стрелкового оружия, проведут занятия на выносливость и развитие командных навыков, а также тренировки по военно-медицинской подготовке. Кроме того, офицеры, сержанты и солдаты совершат прыжки с парашютом – с фалом и в свободном падении – с использованием систем MC-6/T11R, Safire и Sigma", – сообщили в Минобороны.

Минобороны предупредило, что военная техника будет перемещаться по дорогам страны – из воинских частей в учебные центры. Представители ведомства уточнили, что учения проходят в рамках годового плана подготовки Национальной армии на 2025 год.

Напомним, 13 октября Вооруженные силы Литвы начали военные у чения Storm Strike 2025 на западе страны.

Параллельно в тот же день начались учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon 2025.