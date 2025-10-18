Вибух у житловому будинку у Бухаресті: слідчі розглядають дві версії

Розслідування слідчих щодо руйнівного вибуху у багатоповерхівці в румунській столиці Бухаресті базується на двох гіпотезах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Серед версій, які розглядає слідство: недбалість адміністраторів, газової компанії або помилка одного з мешканців.

Розслідування базується на тому, що відбулося величезне скупчення газу.

Наразі слідчі збирають свідчення свідків. Підозрюваних поки що немає.

На допити в рамках розслідування були викликані представники газової компанії, а також адміністратор будинку.

Нагадаємо, сильний вибух в одній із житлових багатоповерхівок Бухареста стався 17 жовтня, внаслідок чого щонайменше двоє людей загинули і 11 постраждали.

А в Італії цього тижня стався сильний вибух у фермерському будинку, внаслідок чого загинули двоє карабінерів, постраждало багато військових і поліцейських. У зв’язку з подіями затримали двох осіб.

У Берліні стався сильний вибух з пожежею у квартирі на першому поверсі.