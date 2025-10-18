Взрыв в жилом доме в Бухаресте: следователи рассматривают две версии

Расследование следователей относительно разрушительного взрыва в многоэтажке в румынской столице Бухаресте базируется на двух гипотезах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Среди версий, которые рассматривает следствие: халатность администраторов, газовой компании или ошибка одного из жителей.

Расследование базируется на том, что произошло огромное скопление газа.

Сейчас следователи собирают показания свидетелей. Подозреваемых пока нет.

На допросы в рамках расследования были вызваны представители газовой компании, а также администратор дома.

Напомним, сильный взрыв в одной из жилых многоэтажек Бухареста произошел 17 октября, в результате чего по меньшей мере два человека погибли и 11 пострадали.

А в Италии на этой неделе произошел сильный взрыв в фермерском доме, в результате чего погибли двое карабинеров, пострадало много военных и полицейских. В связи с событиями задержали двух человек.

В Берлине произошел сильный взрыв с пожаром в квартире на первом этаже.