Взрыв в жилом доме в Бухаресте: следователи рассматривают две версии
Расследование следователей относительно разрушительного взрыва в многоэтажке в румынской столице Бухаресте базируется на двух гипотезах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
Среди версий, которые рассматривает следствие: халатность администраторов, газовой компании или ошибка одного из жителей.
Расследование базируется на том, что произошло огромное скопление газа.
Сейчас следователи собирают показания свидетелей. Подозреваемых пока нет.
На допросы в рамках расследования были вызваны представители газовой компании, а также администратор дома.
Напомним, сильный взрыв в одной из жилых многоэтажек Бухареста произошел 17 октября, в результате чего по меньшей мере два человека погибли и 11 пострадали.
А в Италии на этой неделе произошел сильный взрыв в фермерском доме, в результате чего погибли двое карабинеров, пострадало много военных и полицейских. В связи с событиями задержали двух человек.
В Берлине произошел сильный взрыв с пожаром в квартире на первом этаже.