Зеленський про Tomahawk: Трамп не сказав "так", але і не сказав "ні"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустріч його колега Дональд Трамп не сказав "ні" щодо можливості постачання далекобійних ракет Tomahawk, але не сказав і "так".

Про це український президент сказав в інтерв’ю NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що досі сподівається на позитивне рішення щодо Tomahawk для України.

"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але на сьогодні не сказав і "так", – сказав він.

За словами Зеленського, озброєна ракетами Tomahawk українська армія викликає страх у кремлівського правителя Владіміра Путіна.

"Я думаю, що Путін боїться, що США поставлять нам ракети Tomahawk. І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх будемо використовувати", – додав український президент.

Перед зустріччю з Трампом Зеленський сказав, що запропонує йому угоду про отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи.

Після зустрічі ЗМІ дізналися, що Трамп все ж не погодився надати ракети і розмова була досить напруженою.