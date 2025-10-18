Зеленский о Tomahawk: Трамп не сказал "да", но и не сказал "нет"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи его коллега Дональд Трамп не сказал "нет" о возможности поставки дальнобойных ракет Tomahawk, но не сказал и "да".

Об этом украинский президент сказал в интервью NBC News, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что до сих пор надеется на положительное решение по Tomahawk для Украины.

"Хорошо, что президент Трамп не сказал „нет", но на сегодняшний день не сказал и "да", – сказал он.

По словам Зеленского, вооруженная ракетами Tomahawk украинская армия вызывает страх у кремлевского правителя Владимира Путина.

"Я думаю, что Путин боится, что США поставят нам ракеты Tomahawk. И я думаю, что он действительно боится, что мы их будем использовать", – добавил украинский президент.

Перед встречей с Трампом Зеленский сказал, что предложит ему сделку о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.

После встречи СМИ узнали, что Трамп все же не согласился предоставить ракеты и разговор был достаточно напряженным.