Писториус: возобновление призыва станет сигналом сдерживания для России

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что призыв молодых мужчин станет сдерживающим сигналом для России.

Его слова цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".

Писториус заявил, что если Германия "снова призовет всех мужчин определенного возраста" и соберет данные о всех, кто годен к военной службе, это заметят в России.

"Другими словами, это тоже является сдерживающим фактором", – подчеркнул он.

Писториус сказал, что в случае возникновения состояния обороны, которое "необходимо предотвратить", призыв, который был приостановлен в 2011 году, немедленно возобновится в соответствии с Основным законом.

"Тогда нам нужно знать, кто готов к действиям, а кто нет", – сказал Писториус.

Он также назвал отмену районных военных комиссариатов, связанную с приостановкой призыва, серьезной ошибкой.

"Сейчас мы строим новые, современные структуры. Мы будем готовы к середине 2027 года. Тогда мы сможем снова проводить общенациональный призыв", – поделился он.

Писториус хочет придерживаться плана введения в действие закона о военной службе в начале 2026 года и выразил оптимизм по поводу достижения согласия с парламентскими фракциями.

"Я уверен, что мы можем этого достичь. Все в Бундестаге знают, что речь идет о безопасности Германии", – добавил он.

Отметим, 14 октября коалиционные партии Германии согласовали между собой изменения в запланированной модели военного призыва, предусматривающей использование лотерейной системы.

Принцип будет заключаться в том, что в случае нехватки добровольцев для прохождения военной службы будут по принципу лотереи выбирать призывников среди тех, кто должен заполнять соответствующую анкету. Служба будет длиться от 6 месяцев.

Министр обороны Борис Писториус предоставит данные о необходимом количестве призывников.

Голосование Бундестага в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу должно было состояться еще 9 октября, но из-за продолжающихся споров его отложили.

Законопроект, предложенный Писториусом, не предусматривает немедленного восстановления обязательной военной службы в Германии. Согласно документу, с 2026 года всем молодым гражданам Германии будут рассылаться анкеты о желании пройти службу в Бундесвере. Заполнение анкеты будет обязательным для мужчин и добровольным для женщин.