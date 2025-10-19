У Дубліні 17-річному сомалійцю висунули звинувачення за вбивство українця

В ірландському Дубліні 17-річному підлітку із Сомалі висунули звинувачення у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка.

Про це пише ірландський суспільний мовник RTE, передає "Європейська правда".

Увечері 18 жовтня 17-річний сомалійський підліток, ім’я якого не розголошують через його вік, постав перед Дублінським окружним судом.

У залі були присутні представник Агентства у справах дітей та сім'ї (Tusla), сомалійський перекладач та значна кількість поліцейських, зокрема у захисному спорядженні.

Детектив-сержант повідомив, що підліток не відповів, коли йому зачитали звинувачення. Адвокат захисту не подавав клопотання про заставу, але попросив, щоб його клієнт отримав термінову психіатричну та медичну допомогу під вартою.

Суддя задовольнив це прохання.

Підлітка взяли під варту до слідчого ізолятора Оберстаун у Дубліні. Наступного тижня він має знову постати перед Судом у справах дітей.

Прем'єр-міністр Ірландії, віцепрем'єр та інші представники ірландської влади, а також українська громада висловили шок з приводу вбивства 17-річного українця Вадима Давиденка, який прибув до Дубліна менше тижня тому.

Торік регіональний суд німецького Ессена засудив до ув’язнення чотирьох підлітків за вбивство двох українських баскетболістів – Володимира Єрмакова та Артема Козаченка.

Нагадаємо, напад стався ввечері 10 лютого 2024 року. Двоє українських баскетболістів їхали в автобусі, де зустріли чотирьох обвинувачених.

Після того як всі вийшли з автобуса на головному вокзалі міста Обергаузен, головний обвинувачений, як стверджується, одразу ж вдарив ножем обох жертв.

17-річний Володимир Єрмаков помер того ж вечора під час невідкладної операції в лікарні. Його друг і товариш по команді Артем Козаченко, який був на рік старший, помер через десять днів від септичної поліорганної недостатності.