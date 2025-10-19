В Дублине 17-летнему сомалийцу предъявили обвинение в убийстве украинца

В ирландском Дублине 17-летнему подростку из Сомали предъявили обвинение в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко.

Об этом пишет ирландский общественный вещатель RTE, передает "Европейская правда".

Вечером 18 октября 17-летний сомалийский подросток, имя которого не разглашается из-за его возраста, предстал перед Дублинским окружным судом.

В зале присутствовали представитель Агентства по делам детей и семьи (Tusla), сомалийский переводчик и значительное количество полицейских, в том числе в защитном снаряжении.

Детектив-сержант сообщил, что подросток не ответил, когда ему зачитали обвинение. Адвокат защиты не подавал ходатайство об освобождении под залог, но попросил, чтобы его клиент получил срочную психиатрическую и медицинскую помощь под стражей.

Судья удовлетворил эту просьбу.

Подростка взяли под стражу в следственный изолятор Оберстаун в Дублине. На следующей неделе он должен снова предстать перед Судом по делам детей.

Премьер-министр Ирландии, вице-премьер и другие представители ирландских властей, а также украинская община выразили шок по поводу убийства 17-летнего украинца Вадима Давиденко, который прибыл в Дублин менее недели назад.

В прошлом году региональный суд немецкого Эссена приговорил к заключению четырех подростков за убийство двух украинских баскетболистов – Владимира Ермакова и Артема Козаченко.

Напомним, нападение произошло вечером 10 февраля 2024 года. Двое украинских баскетболистов ехали в автобусе, где встретили четырех обвиняемых.

После того как все вышли из автобуса на главном вокзале города Оберхаузен, главный обвиняемый, как утверждается, сразу же ударил ножом обеих жертв.

17-летний Владимир Ермаков умер в тот же вечер во время неотложной операции в больнице. Его друг и товарищ по команде Артем Козаченко, который был на год старше, умер через десять дней от септической полиорганной недостаточности.