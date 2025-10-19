Майже 70% жителів Німеччини проти виплат українським біженцям

Більшість німців виступають проти грошових виплат українським біженцям, і водночас – за повернення чоловіків призовного віку до України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки INSA на замовлення Bild, пише DW, передає "Європейська правда".

На питання, чи повинні всі українські біженці в Німеччині отримувати громадянську допомогу, лише 17% респондентів відповіли "так" або "скоріше так".

Ще 66% респондентів виступають проти цього, вони відповіли однозначне "ні". Ще 7% опитаних сказали, що їм все одно, а 10% не змогли відповісти.

На питання, чи повинні українські чоловіки призовного віку, які живуть у Німеччині, повернутися в Україну, 62% німців відповіли ствердно.

Проти виступили тільки 18%. Ще 8% сказали, що їх не хвилює це питання, а 12% не дали відповіді.

Опитування проводилося 16 і 17 жовтня, в ньому взяли участь 1003 респонденти.

Як зазначається, за даними німецького Федерального агентства з праці, до березня 2025 року правом на отримання громадянської допомоги, яку виплачують шукачам роботи та малозабезпеченим, володіли 701 тисяча українців.

З них 502 тисячі – працездатні громадяни віком від 15 до 66 років. У порівнянні з минулим роком їхня кількість скоротилася приблизно на 4300 осіб.

У серпні уряд Німеччини підготував законопроєкт, який передбачає скорочення державних виплат для новоприбулих українських біженців.

Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Баварія Маркус Зьодер закликав підвищувати "стимули до праці" в Німеччині, зокрема й для українських біженців.

Зьодер також закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд", яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він висловлював переконання, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

Також 15 жовтня писали, що кількість біженців з України, які працюють у Німеччині, значно зросла за останні два роки.