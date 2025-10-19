Почти 70% жителей Германии против выплат украинским беженцам

Большинство немцев выступают против денежных выплат украинским беженцам и в то же время – за возвращение мужчин призывного возраста в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследования общественного мнения INSA по заказу Bild, пишет DW, передает "Европейская правда".

На вопрос, должны ли все украинские беженцы в Германии получать гражданскую помощь, только 17% респондентов ответили "да" или "скорее да".

Еще 66% респондентов выступают против этого, они ответили однозначное "нет". Еще 7% опрошенных сказали, что им все равно, а 10% не смогли ответить.

На вопрос, должны ли украинские мужчины призывного возраста, проживающие в Германии, вернуться в Украину, 62% немцев ответили утвердительно.

Против выступили только 18%. Еще 8% сказали, что их не волнует этот вопрос, а 12% не дали ответа.

Опрос проводился 16 и 17 октября, в нем приняли участие 1003 респондента.

Как отмечается, по данным немецкого Федерального агентства по труду, к марту 2025 года правом на получение гражданской помощи, которую выплачивают соискателям работы и малообеспеченным, обладали 701 тысяча украинцев.

Из них 502 тысячи – трудоспособные граждане в возрасте от 15 до 66 лет. По сравнению с прошлым годом их количество сократилось примерно на 4300 человек.

В августе правительство Германии подготовило законопроект, который предусматривает сокращение государственных выплат для вновь прибывших украинских беженцев.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер призвал повышать "стимулы к труду" в Германии, в том числе и для украинских беженцев.

Зёдер также призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чей доход не хватает для самообеспечения.

Он высказывал убеждение, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустраиваться в Германии.

Также 15 октября писали, что количество беженцев из Украины, работающих в Германии, значительно выросло за последние два года.