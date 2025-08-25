Прем'єр Баварії хоче, щоб більше освічених українців працювало в Німеччині

Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Баварія Маркус Зьодер закликав підвищувати "стимули до праці" в Німеччині, зокрема й для українських біженців.

Заяву Зьодера наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр Баварії розкритикував ситуацію, за якої освічені українці не працюють у Німеччині.

"Нинішня система призводить до того, що в Німеччині в порівнянні з іншими країнами набагато менше українців, які працюють, хоча вони добре освічені. Це їхня велика відмінність від людей з інших частин світу. Те, що ми робимо в Німеччині, справді абсурдно. У нас є добре освічені люди, але ми створюємо їм стимули, щоб не працювати", – сказав Зьодер.

Водночас він уточнив, що багато українців вже працюють у Німеччині, але, за його словами, "могли б набагато більше".

Нагадаємо, Зьодер раніше закликав скасувати українським біженцям виплату соцдопомоги "бюргергельд", яку надають тим, хто шукає роботу, або тим, чийого доходу не вистачає для самозабезпечення.

Він висловлював переконання, що через соцвиплати багато українців не хочуть працевлаштуватись у Німеччині.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв, коментуючи пропозицію премʼєра Баварії, закликав не робити з українців "цапів-відбувайлів".

Тим часом офіційна статистика свідчить, що кількість українських біженців, які працюють і сплачують соціальні внески у Німеччині, за останній рік зросла.