У Варшаві перевернулося авто посольства РФ
Фото
Новини — Неділя, 19 жовтня 2025, 12:20 —
Новини — Неділя, 19 жовтня 2025, 12:20 —
Ввечері у суботу, 18 жовтня, на Віслостраді у Варшаві перекинувся автомобіль, що належить російському посольству в Польщі.
Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".
На з'їзді з естакади автомобіль, який належить російському посольству в Польщі, з'їхав з дороги і врізався в енергопоглинаючі бар'єри.
Частини цих бар'єрів влучили в інші автомобілі, що рухалися в протилежному напрямку.
Як заявили правоохоронці, водій не був дипломатом, а технічним працівником посольства.
Вранці того ж дня десятки фінських водіїв на півдні країни постраждали у "ланцюгових" аваріях через густий туман та ожеледицю.
Взимку 2023 році у Польщі на ділянці 600 метрів так зіткнулися понад 40 автомобілів.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: