У Варшаві перевернулося авто посольства РФ

Ввечері у суботу, 18 жовтня, на Віслостраді у Варшаві перекинувся автомобіль, що належить російському посольству в Польщі.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

На з'їзді з естакади автомобіль, який належить російському посольству в Польщі, з'їхав з дороги і врізався в енергопоглинаючі бар'єри.

Фото: RMF24

Частини цих бар'єрів влучили в інші автомобілі, що рухалися в протилежному напрямку.

Як заявили правоохоронці, водій не був дипломатом, а технічним працівником посольства.

Фото: RMF24

Вранці того ж дня десятки фінських водіїв на півдні країни постраждали у "ланцюгових" аваріях через густий туман та ожеледицю.

Взимку 2023 році у Польщі на ділянці 600 метрів так зіткнулися понад 40 автомобілів.