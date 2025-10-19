В Варшаве перевернулось авто посольства РФ
Новости — Воскресенье, 19 октября 2025, 12:20 —
Вечером в субботу, 18 октября, на Вислостраде в Варшаве перевернулся автомобиль, принадлежащий российскому посольству в Польше.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
На съезде с эстакады автомобиль, принадлежащий российскому посольству в Польше, съехал с дороги и врезался в энергопоглощающие барьеры.
Части этих барьеров попали в другие автомобили, двигавшиеся в противоположном направлении.
Как заявили правоохранители, водитель не был дипломатом, а техническим работником посольства.
Утром того же дня десятки финских водителей на юге страны пострадали в "цепных" авариях из-за густого тумана и гололеда.
Зимой 2023 года в Польше на участке 600 метров так столкнулись более 40 автомобилей.
