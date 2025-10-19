В Варшаве перевернулось авто посольства РФ

Вечером в субботу, 18 октября, на Вислостраде в Варшаве перевернулся автомобиль, принадлежащий российскому посольству в Польше.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

На съезде с эстакады автомобиль, принадлежащий российскому посольству в Польше, съехал с дороги и врезался в энергопоглощающие барьеры.

Фото: RMF24

Части этих барьеров попали в другие автомобили, двигавшиеся в противоположном направлении.

Как заявили правоохранители, водитель не был дипломатом, а техническим работником посольства.

Фото: RMF24

Утром того же дня десятки финских водителей на юге страны пострадали в "цепных" авариях из-за густого тумана и гололеда.

Зимой 2023 года в Польше на участке 600 метров так столкнулись более 40 автомобилей.