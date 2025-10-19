Сини Саркозі закликали до мітингу в день увʼязнення батька

Сини колишнього президента Франції Ніколя Саркозі – Луї та Пʼєр Саркозі – закликали прихильників зібратись у вівторок у 16-му окрузі Парижа, де розташована вʼязниця, в якій почне відбувати покарання їхній батько.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

У суботу Луї Саркозі закликав у соціальних мережах організувати зібрання в 16-му окрузі Парижа, заплановане на 21 жовтня – день в'їзду колишнього глави держави до в'язниці.

П'єр Саркозі також поширив цей заклик до мітингу в Instagram. "Якби людська справедливість знала твоє серце так, як я його знаю, я не знаю, чи витримала б вона погляд на власне відображення", – написав він.

Наступного дня Луї Саркозі окремо сказав, що анонсований мітинг "не має нічого спільного з політикою" і є виключно "жестом підтримки" експрезидента Франції.

"Це не протест і не викриття. Це просто жест підтримки, мовчазне і гідне свідчення вдячності батьківщини людині, яка присвятила їй своє життя", – додав він.

25 вересня Ніколя Саркозі був засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення у межах справи про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.

Саркозі, перший експрезидент в сучасній історії Франції, який був засуджений до в'язниці, наполягає на своїй невинуватості і опротестував рішення про ув'язнення, очікуючи на результати апеляції.

Але паризький суд постановив, що вирок набуває чинності негайно, а не призупинив його до апеляції, посилаючись на "серйозність порушення громадського порядку, спричиненого злочином".