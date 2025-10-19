Сыновья Саркози призвали к митингу в день заключения отца

Сыновья бывшего президента Франции Николя Саркози – Луи и Пьер Саркози – призвали сторонников собраться во вторник в 16-м округе Парижа, где расположена тюрьма, в которой начнет отбывать наказание их отец.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В субботу Луи Саркози призвал в социальных сетях организовать собрание в 16-м округе Парижа, запланированное на 21 октября – день въезда бывшего главы государства в тюрьму.

Пьер Саркози также распространил этот призыв к митингу в Instagram. "Если бы человеческая справедливость знала твое сердце так, как я его знаю, я не знаю, выдержала бы она взгляд на собственное отражение", – написал он.

На следующий день Луи Саркози отдельно сказал, что анонсированный митинг "не имеет ничего общего с политикой" и является исключительно "жестом поддержки" экс-президента Франции.

"Это не протест и не разоблачение. Это просто жест поддержки, молчаливое и достойное свидетельство благодарности родины человеку, который посвятил ей свою жизнь", – добавил он.

25 сентября Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюремного заключения в рамках дела о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.

Саркози, первый экс-президент в современной истории Франции, который был приговорен к тюремному заключению, настаивает на своей невиновности и опротестовал решение о заключении, ожидая результатов апелляции.

Но парижский суд постановил, что приговор вступает в силу немедленно, а не приостановил его до апелляции, сославшись на "серьезность нарушения общественного порядка, вызванного преступлением".