Нідерландський міністр обговорить з Китаєм ситуацію довкола виробника чипів Nexperia

Міністр економіки Нідерландів Вінсент Карреманс найближчими днями планує зустрітися з представником китайського уряду, щоб обговорити шляхи вирішення конфлікту навколо виробника комп'ютерних мікросхем Nexperia.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В інтервʼю місцевому телебаченню в неділю Карреманс сказав, що в китайської сторони "склалось враження, нібит ми об'єднуємося з американцями" щодо втручання в Nexperia.

Карреманс додав, що нідерландські дипломати працюють над вирішенням ситуації, а він особисто в наступні декілька днів зустрінеться з китайським міністром, відповідальним за це питання.

"Тож це питання обговорюється на найвищому рівні", – додав він.

30 вересня уряд Нідерландів втрутився, щоб взяти під контроль компанію Nexperia, яка виробляє мікросхеми для автовиробників та побутової електроніки, посилаючись на побоювання щодо можливого передавання технологій китайській материнській компанії Nexperia – Wingtech.

4 жовтня Міністерство торгівлі Китаю опублікувало повідомлення про експортний контроль, яке забороняє китайській компанії Nexperia China та її субпідрядникам експортувати певні готові компоненти та вузли, виготовлені в Китаї.

Великі автовиробники заявили, що перебої з постачанням мікросхем, спричинені суперечкою між Китаєм і урядом Нідерландів, можуть швидко вплинути на виробництво, оскільки мікросхеми Nexperia необхідні для виробництва деталей і автомобілів.

Nexperia є одним з найбільших світових виробників базових мікросхем, які не є технічно складними, але потрібні у великих обсягах.