Нидерландский министр обсудит с Китаем ситуацию вокруг производителя чипов Nexperia

Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс в ближайшие дни планирует встретиться с представителем китайского правительства, чтобы обсудить пути решения конфликта вокруг производителя компьютерных микросхем Nexperia.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В интервью местному телевидению в воскресенье Карреманс сказал, что у китайской стороны "сложилось впечатление, будто мы объединяемся с американцами" в отношении вмешательства в Nexperia.

Карреманс добавил, что нидерландские дипломаты работают над решением ситуации, а он лично в ближайшие несколько дней встретится с китайским министром, ответственным за этот вопрос.

"Поэтому этот вопрос обсуждается на самом высоком уровне", – добавил он.

30 сентября правительство Нидерландов вмешалось, чтобы взять под контроль компанию Nexperia, которая производит микросхемы для автопроизводителей и бытовой электроники, ссылаясь на опасения по поводу возможной передачи технологий китайской материнской компании Nexperia – Wingtech.

4 октября Министерство торговли Китая опубликовало сообщение об экспортном контроле, которое запрещает китайской компании Nexperia China и ее субподрядчикам экспортировать определенные готовые компоненты и узлы, изготовленные в Китае.

Крупные автопроизводители заявили, что перебои с поставками микросхем, вызванные спором между Китаем и правительством Нидерландов, могут быстро повлиять на производство, поскольку микросхемы Nexperia необходимы для производства деталей и автомобилей.

Nexperia является одним из крупнейших мировых производителей базовых микросхем, которые не являются технически сложными, но требуются в больших объемах.