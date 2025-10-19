У партії скандального кандидата на посаду глави МЗС Чехії відкидають його заміну

Лідер правої партії "Автомобілісти" Петр Мацинка продовжує підтримувати призначення в уряд почесного голови своєї політсили Філіпа Турека, який потрапив у скандал через видалені расистські коментарі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі CNN Prima News у неділю.

Мацинка сказав, що його заява про те, що він не шукає заміну Туреку, залишається в силі.

"Я не знаю, чому я повинен це робити, уряд очевидно формується. Я не маю жодних підстав відмовлятися від Філіпа Турека", – додав він.

На думку голови "Автомобілістів", Турек є найвизначнішою особистістю партії та її культовою фігурою, а журналісти, які опублікували його давні повідомлення з расистською та гомофобною риторикою, ведуть "дискредитаційну кампанію".

Нагадаємо, скандал довкола Філіпа Турека спалахнув минулої п’ятниці, коли видання Deník N опублікувало архів давніх, вже видалених дописів Турека в соціальних мережах з расистськими і сексистськими заявами.

На цьому тлі Чеський президент Петр Павел озвучив попередження голові партії ANO Андрею Бабішу у звʼязку зі скандальною кандидатурою Турека, натякнувши, що очікує його заміни.

ЗМІ тим часом уже склали список альтернативних кандидатів на посаду глави чеського МЗС.

