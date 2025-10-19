В партии скандального кандидата на пост главы МИД Чехии отвергают его замену

Лидер правой партии "Автомобилисты" Петр Мацинка продолжает поддерживать назначение в правительство почетного председателя своей политсилы Филиппа Турека, который попал в скандал из-за удаленных расистских комментариев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире CNN Prima News в воскресенье.

Мацинка сказал, что его заявление о том, что он не ищет замену Туреку, остается в силе.

"Я не знаю, почему я должен это делать, правительство очевидно формируется. У меня нет никаких оснований отказываться от Филиппа Турека", – добавил он.

По мнению главы "Автомобилистов", Турек является самой выдающейся личностью партии и ее культовой фигурой, а журналисты, которые опубликовали его давние сообщения с расистской и гомофобной риторикой, ведут "дискредитационную кампанию".

Напомним, скандал вокруг Филиппа Турека разгорелся в прошлую пятницу, когда издание Deník N опубликовало архив старых, уже удаленных постов Турека в социальных сетях с расистскими и сексистскими заявлениями.

На этом фоне чешский президент Петр Павел озвучил предупреждение председателю партии ANO Андрею Бабишу в связи со скандальной кандидатурой Турека, намекнув, что ожидает его замены.

СМИ тем временем уже составили список альтернативных кандидатов на пост главы чешского МИД.

Читайте также: Чехия готовится к смене власти: станет ли правительство Бабиша проблемой для Украины.