Глава Евросовета: настала очередь ЕС выполнить обязательства по вступлению Украины

Глава Евросовета Антониу Кошта настаивает, что ЕС должен выполнить свои обязательства, прокладывая путь к вступлению Украины в ЕС.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду после саммита лидеров ЕС в Копенгагене, сообщает "Европейская правда".

Кошта подчеркнул, что Украина проводит реформы, связанные с вступлением в ЕС, и Еврокомиссия это признает.

"Теперь очередь ЕС выполнить свои обязательства. Ведь расширение является процессом, основанным на заслугах. И расширение сделает Европу сильнее", – сказал Кошта.

Напомним, Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры с Украиной можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно.

Таким образом, венгерское вето на открытие переговорных кластеров потенциально может быть преодолено.

В Еврокомиссии говорят, что открытие кластеров для Украины без согласия Орбана "может быть рассмотрено", но соответствующее решение должны принять государства-члены ЕС.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан 1 октября заявил, что инициатива Кошты по открытию кластеров для Украины не пройдет "никоим образом".