Германия стремится получить поддержку ЕС для создания центров возвращения мигрантов

Глава МВД Германии Александр Добриндт выразил надежду, что встреча европейских министров внутренних дел в субботу проложит путь к созданию "центров возвращения", где будут размещаться просители убежища, которых невозможно вернуть в их страны, хотя их заявки были отклонены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.Эти центры должны быть расположены как можно ближе к странам происхождения, заявил Добриндт, и Германия хочет, чтобы ЕС создал правовую базу для них.

"В то же время мы понимаем, что не можем полагаться на ЕС в вопросе создания этих центров возвращения", – сказал Добриндт в интервью газете Münchner Merkur.

Его план предусматривает скоординированные усилия отдельных государств-членов для их реализации. "Где именно (будут такие центры. – Ред.), мы еще не договорились", – добавил он.

По информации немецкого министерства, на встрече в Мюнхене в субботу ожидается участие многочисленных европейских министров внутренних дел и комиссара ЕС по вопросам миграции Магнуса Бруннера. Подобная встреча состоялась в июле на горе Цугшпице в Германии.

Добриндт также сказал: "Те, кто интегрируются и работают, имеют шанс остаться в Германии. Для всех остальных мы хотим ввести обязательное выдворение".

Стоит отметить, с начала 2025 года Федеральная полиция Германии зарегистрировала значительно меньше несанкционированных проникновений на территорию страны, если сравнивать с предыдущим годом.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Изменение курса Германии уже отразилось на статистике – она впервые за много лет потеряла первенство среди стран ЕС, где подают больше всего заявок на получение убежища.