Зеленский прибыл на саммит Евросообщества в Копенгагене
Новости — Четверг, 2 октября 2025, 09:12 —
Президент Владимир Зеленский в четверг прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который 2 октября проходит в Копенгагене.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.
Согласно сообщению, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит в Bella Center. Согласно опубликованным фото, Зеленский проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Саммит Евросообщества в Копенгагене проходит на следующий день после неформального саммита лидеров ЕС, где Владимир Зеленский выступил дистанционно.
Во время своего обращения Зеленский призвал к открытию первого переговорного кластера для Украины и Молдовы.
Напомним, после саммита в Копенгагене глава Евросовета Антониу Кошта настаивал, что ЕС должен выполнить свои обязательства, прокладывая путь к вступлению Украины в ЕС.