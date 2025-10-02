Укр Рус Eng

Зеленский прибыл на саммит Евросообщества в Копенгагене

фото
Новости — Четверг, 2 октября 2025, 09:12 — Кристина Бондарева

Президент Владимир Зеленский в четверг прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который 2 октября проходит в Копенгагене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.

Согласно сообщению, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит в Bella Center. Согласно опубликованным фото, Зеленский проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

 
фото: ritzau

Саммит Евросообщества в Копенгагене проходит на следующий день после неформального саммита лидеров ЕС, где Владимир Зеленский выступил дистанционно.

Во время своего обращения Зеленский призвал к открытию первого переговорного кластера для Украины и Молдовы.

Напомним, после саммита в Копенгагене глава Евросовета Антониу Кошта настаивал, что ЕС должен выполнить свои обязательства, прокладывая путь к вступлению Украины в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Дания
Реклама: