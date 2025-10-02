Черногория хочет стать 28-м членом ЕС до 2028 года

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич использует саммит Европейского политического сообщества в четверг, чтобы донести европейским лидерам стремление своей страны стать 28-м членом Евросоюза до 2028 года.

Об этом он сказал, прибыв на саммит в Копенгагене 2 октября, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава правительства Черногории отметил, что саммит Европейского политического сообщества является "особенно замечательной платформой" для стран, которые еще не являются членами ЕС.

"Черногория является лидером. Мы являемся страной-кандидатом, и я считаю, что это также еще одна прекрасная возможность для меня и моей страны еще раз подчеркнуть наше решительное желание стать 28-м членом ЕС до 2028 года", – сказал Спаич.

Он добавил, что хочет призвать лидеров ЕС начать подготовку договора о присоединении Черногории.

"Черногория начала переговоры еще в 2012 году, поэтому переговоры продолжаются почти 15 лет. Мы – маленькая страна, мы являемся членом НАТО, мы полностью согласовываем нашу внешнюю политику с политикой ЕС. Мы уже используем евро, мы являемся наиболее развитой институционально страной-кандидатом", – добавил также Спаич.

Еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос недавно допустила возможность вступления Черногории в ЕС до 2028 года.

Как сообщалось, 56% граждан ЕС поддерживают расширение Евросоюза.