Норвегия планирует присоединиться к проектам ЕС по перевооружению и защите от дронов

Норвегия, которая не является членом Евросоюза, планирует сотрудничество с ЕС в его новых программах перевооружения и защиты от беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал премьер Йонас Гар Стёре в общении с прессой перед саммитом Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Стёре спросили об участии Норвегии в программе SAFE Евросоюза, направленной на масштабное перевооружение стран Европы.

"Мы работаем над тем, чтобы принять в этом участие", – ответил он.

После этого его спросили о том, будет ли Норвегия каким-то образом вовлечена в проект защиты стран ЕС от беспилотников, который называют "стеной дронов".

"Да, мы поддерживаем связь с Еврокомиссией по поводу участия в этой инициативе", – сказал Стёре.

Напомним, программа Европейской комиссии SAFE, которая является частью более широкого плана укрепления обороны ЕС до 2030 года, предусматривает 150 млрд евро в виде займов на инвестиции государств-членов Европейского Союза в оборону.

Идея "стены дронов" начала активно обсуждаться в сентябре после массового вторжения российских БПЛА в Польшу, 26 сентября состоялась встреча по этому вопросу с участием Украины.