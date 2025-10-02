Туск об Орбане и войне: известно, к сожалению, на чьей он стороне

Премьер-министр Польши Дональд Туск продолжил спор с венгерским коллегой Виктором Орбаном, касающийся позиций двух лидеров по российско-украинской войне.

Об этом Туск говорил, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене в четверг, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Недавно Дональд Туск призвал западные общества осознать, что война в Украине – это не чужой конфликт, а "наша война".

Виктор Орбан в ответ обвинил Туска в том, что он может втянуть европейцев в войну с Россией.

В четверг Туск сказал, что о критическом отношении обоих лидеров друг к другу из-за их позиции по войне в Украине известно уже много лет.

"Виктор Орбан считает, что войны нет. Я считаю, что война есть. Настоящий вопрос заключается не в том, есть ли война или нет. Настоящий вопрос заключается в том, кто в этой войне на чьей стороне", – сказал Туск.

По его словам, "известно, на чьей стороне Польша, известно, на чьей стороне НАТО, Европа". "И, пожалуй, известно, на чьей стороне, к сожалению, Виктор Орбан", – сказал Туск.

Он добавил, что это, впрочем, "не мешало нам вести нормальный разговор". "Я стараюсь цивилизованно разговаривать с нашими партнерами в Европе и умею сдерживать эмоции", – сказал Туск.

Напомним, в пятницу, 26 сентября, Туск предупредил, что "Россия имеет злые намерения по отношению ко всему миру".