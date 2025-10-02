Туск рассказал, как "жестко" ответил Мерцу по поводу "стены дронов"

Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что дал достаточно жесткий ответ немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, который поставил под сомнение абсолютную эффективность будущей "стены дронов" на восточных границах ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом Туск сказал, прибыв в четверг на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене, его цитирует RMF 24.

Туск отметил, что никто не ставит под сомнение то, что восточная граница Польши с Россией и Беларусью является границей всей Европы, всего НАТО, и все должны взять на себя ответственность, в том числе финансовую и организационную, за его защиту.

"Конечно, мы реалисты, и я предупредил наших партнеров, что мы не имеем никаких ожиданий, что, например, будет построена "стена дронов" на нашей границе, что на сто процентов устранит любые угрозы", – сказал Туск.

Он добавил, что среди лидеров ЕС появились голоса – например, канцлера Германии Фридриха Мерца – который сказал, что "стена дронов" не гарантирует стопроцентной эффективности.

"Мой ответ был очень честным и достаточно жестким в своей честности. Если кто-то будет искать стопроцентные методы, стопроцентные гарантии безопасности, то ничего не найдет. Сегодня мы, как НАТО, как Европа, должны искать методы, которые максимально повышают нашу безопасность", – сказал Туск.

Как сообщалось, четыре крупнейшие экономики ЕС, среди которых Германия, призывают к осторожности относительно нового плана противодействия вторжением дронов.

А главный дипломат ЕС Кая Каллас считает, что страны Европы имеют шансы достаточно быстро развернуть современные инструменты противодействия беспилотникам, в частности благодаря опыту Украины.