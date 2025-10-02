Керівник Ryanair обурився, що дрони, які заважають роботі аеропортів ЄС, не збивають

Генеральний директор авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував ЄС за те, що той не захищає європейські аеропорти, і заявив, що несанкціоновані дрони, які порушують повітряний рух, слід збивати.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю Politico.

Коли О’Лірі запитали про нещодавні проникнення дронів у простір європейських аеропортів, він запитав: "Чому ми не знищуємо ці дрони?".

Він також поставив запитання, чому цього не роблять, "якщо російський військовий літак пролітає через повітряний простір НАТО".

"Наші операції були порушені три тижні тому, коли дрони пролітали над Польщею й польські аеропорти були закриті на чотири години", – сказав глава авіакомпанії, маючи на увазі інцидент, який приписують Росії.

"Минулого тижня були закриті близько на дві години данські аеропорти", – додав він, маючи на увазі випадки прольотів дронів у Копенгагені та Ольборзі. "Це порушує роботу, і ми вимагаємо дій", – сказав він.

О’Лірі також вважає, що "стіна дронів" не може розв'язати проблему. "Не думаю, що дронова стіна має який-небудь ефект. Ви серйозно думаєте, що росіяни не можуть запустити дрон із території Польщі?" – сказав О’Лірі.

"Я не вірю європейським лідерам, що сидять за чаєм із печивом", – сказав він. "Якщо вони не можуть навіть захистити польоти над Францією, які наші шанси, що вони захистять нас від Росії?" – додав він, маючи на увазі скасування рейсів над Францією під час страйків служби повітряного руху в країні.

"Я не вірю фон дер Ляєн. Вона ні на що не здатна і повинна піти у відставку", – сказав О'Лірі.

Раніше він заявляв, що перебої в аеропортах через дрони неприємні, але не загрожують прибутковості.

