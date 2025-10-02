Глава Ryanair возмутился, что дроны, мешающие работе аэропортов ЕС, не сбивают

Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал ЕС за то, что тот не защищает европейские аэропорты, и заявил, что несанкционированные дроны, которые нарушают воздушное движение, следует сбивать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью Politico.

Когда О'Лири спросили о недавнем проникновении дронов в пространство европейских аэропортов, он спросил: "Почему мы не уничтожаем эти дроны?".

Он также задал вопрос, почему этого не делают, "если российский военный самолет пролетает через воздушное пространство НАТО".

"Наши операции были нарушены три недели назад, когда дроны пролетали над Польшей и польские аэропорты были закрыты на четыре часа", – сказал глава авиакомпании, имея в виду инцидент, который приписывают России.

"На прошлой неделе были закрыты на два часа датские аэропорты", – добавил он, имея в виду случаи пролетов дронов в Копенгагене и Ольборге. "Это нарушает работу, и мы требуем действий", – сказал он.

О'Лири также считает, что "стена дронов" не может решить проблему. "Не думаю, что стена дронов имеет какой-либо эффект. Вы серьезно думаете, что россияне не могут запустить дрон с территории Польши?" – сказал О'Лири.

"Я не верю европейским лидерам, сидящим за чаем с печеньем", – сказал он. "Если они не могут даже защитить полеты над Францией, каковы наши шансы, что они защитят нас от России?" – добавил он, имея в виду отмену рейсов над Францией во время забастовок службы воздушного движения в стране.

"Я не верю фон дер Ляйен. Она ни на что не способна и должна уйти в отставку", – сказал О'Лири.

Ранее он заявлял, что перебои в аэропортах из-за дронов неприятны, но не угрожают прибыльности.

