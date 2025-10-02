У Навроцького звинуватили українських істориків у підіграванні Кремлю

Речник президента Польщі Рафал Лешкевич заявив, що засудження українськими істориками польської ініціативи про заборону так званого "бандеризму" – це нібито реалізація сценарію, написаного в Кремлі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Президент Польщі Кароль Навроцький передав до Сейму законопроєкт про запровадження покарання за пропаганду бандерівської ідеології. Реакцією на це стала заява українських істориків.

"Це реалізація сценарію, написаного в Кремлі, тобто провокування кризи на історичній арені між Польщею та Україною...У цьому питанні немає симетрії: йдеться про вбивства польських громадян Українською повстанською армією, але також і євреїв, оскільки Українська повстанська армія допомагала німцям", – сказав Рафал Лешкевич.

Речник президента нагадав, що Українська повстанська армія здійснювала масові вбивства поляків з 1943 року (українці вбили до 120 тисяч польських громадян). "А тепер Київ анонсує законодавчі акти проти Армії Крайової – йдеться про тисячу вбитих Армією Крайовою в акціях відплати", – підрахував речник Кароля Навроцького.

За словами посадовця, президентський законопроєкт потрібен для боротьби з російською дезінформацією. "Чорно-червоний прапор зовсім не є символом, відірваним від українських націоналістів. Він символізує кров і землю. Це така ж злочинна ідеологія, як нацизм і комунізм", – сказав Лешкевич.

Посольство України в Польщі в середу поширило відкриту заяву українських істориків, які засудили пропозицію президента Кароля Навроцького прирівняти ідеологію ОУН-УПА до комунізму та карати за неї.

Історики наголосили на вдячності Польщі та польському народу за надану Україні допомогу в протистоянні російській агресії, а також додали, що погіршення відносин Києва та Варшави вигідне тільки Росії.

Вони також попередили про негативну реакцію, яку ухвалення ініційованого Навроцьким законопроєкту може викликати в Україні.

"Відповідно до існуючої практики українська сторона також буде змушена вживати дзеркальних заходів та приймати на законодавчому рівні відповідні акти щодо оцінки дій окремих підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських, які, як відомо, вчиняли злочинні дії проти мирного українського населення в період Другої світової війни і в перші повоєнні роки", – сказали вони.