У Навроцкого обвинили украинских историков в подыгрывании Кремлю

Представитель президента Польши Рафал Лешкевич заявил, что осуждение украинскими историками польской инициативы о запрете так называемого "бандеризма" – это якобы реализация сценария, написанного в Кремле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Президент Польши Кароль Навроцкий передал в Сейм законопроект о введении наказания за пропаганду бандеровской идеологии. Реакцией на это стало заявление украинских историков.

"Это реализация сценария, написанного в Кремле, то есть провоцирование кризиса на исторической арене между Польшей и Украиной...В этом вопросе нет симметрии: речь идет об убийствах польских граждан Украинской повстанческой армией, но также и евреев, поскольку Украинская повстанческая армия помогала немцам", – сказал Рафал Лешкевич.

Спикер президента напомнил, что Украинская повстанческая армия совершала массовые убийства поляков с 1943 года (украинцы убили до 120 тысяч польских граждан). "А теперь Киев анонсирует законодательные акты против Армии Крайовой – речь идет о тысяче убитых Армией Крайовой в акциях возмездия", – подсчитал представитель Кароля Навроцкого.

По словам чиновника, президентский законопроект нужен для борьбы с российской дезинформацией. "Черно-красный флаг вовсе не является символом, оторванным от украинских националистов. Он символизирует кровь и землю. Это такая же преступная идеология, как нацизм и коммунизм", – сказал Лешкевич.

Посольство Украины в Польше в среду распространило открытое заявление украинских историков, которые осудили предложение президента Кароля Навроцкого приравнять идеологию ОУН-УПА к коммунизму и наказывать за нее.

Историки отметили благодарность Польше и польскому народу за оказанную Украине помощь в противостоянии российской агрессии, а также добавили, что ухудшение отношений Киева и Варшавы выгодно только России.

Они также предупредили о негативной реакции, которую принятие инициированного Навроцким законопроекта может вызвать в Украине.

"Согласно существующей практике украинская сторона также будет вынуждена принимать зеркальные меры и принимать на законодательном уровне соответствующие акты по оценке действий отдельных подразделений Армии Крайовой и Батальонов хлопских, которые, как известно, совершали преступные действия против мирного украинского населения в период Второй мировой войны и в первые послевоенные годы", – сказали они.