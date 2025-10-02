СМИ: Мерц жестко критиковал Орбана на евросаммите в Дании

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время неформального саммита лидеров ЕС в Дании жестко раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за то, что тот срывает важные дискуссии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, информированных о деталях встречи.

По словам источников, "словесная стычка" произошла во время обсуждения того, как ЕС может лучше защищаться от российской угрозы и поддерживать Украину.

Мерц, как отмечают, "набросился на Виктора Орбана" и обвинил его в срыве обсуждений о безопасности потребности Евросоюза.

Никаких других деталей в материале не уточняют.

В правительствах Германии и Венгрии не предоставили комментариев по этому поводу. Сам Орбан вечером 1 октября сказал, что это был "интенсивный и особенно увлекательный саммит".

Выпадами с Орбаном обменялся и премьер Польши Дональд Туск после его обвинений о "втягивании Европы в войну".

Министр иностранных дел Андрей Сибига намекнул, что Венгрия может выйти из ряда международных организаций, если ей так не нравится быть в них вместе с Украиной.