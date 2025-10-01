Сибіга потролив Орбана за останні заяви і запропонував Угорщині вийти з ООН

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга натякнув, що Угорщина може вийти з низки міжнародних організацій, якщо їй так не подобається бути в них разом з Україною.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Міністр реагував на заяви угорського прем'єра Віктора Орбана, який сказав, що Угорщина не хоче належати до інтеграційних форматів разом з Україною.

"Існує багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже належать разом.ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, CEI, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, FAO та десятки інших. Отже, Угорщина має намір вийти з них усіх, чи не так?", – запитав він.

Як повідомлялося, Віктор Орбан вважає, що Україна не є суверенною державою, адже за її рахунки платять держави Європейського Союзу.

Орбан вже не вперше каже, що Україна – не суверенна держава. Зокрема, він заявив це, коментуючи факт порушення повітряного простору України угорськими дронами.

Як повідомляла "Європейська правда", після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив про вторгнення угорського дрона-розвідника на нашу територію, в МЗС Угорщини сказали, що він "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

Однак очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що Збройні сили Україні зібрали всі необхідні докази щодо вторгнення на українську територію угорського дрона-розвідника, та опублікував його маршрут "для сліпих угорських посадовців".

Угорський міністр закордонних справ відреагував твердженням, що це фейк і Україна так "дискредитує себе".